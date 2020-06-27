В центре Волгограда в пойме реки Царица появится экотропа
В пойме реки Царица в центре Волгограда продолжается благоустройство. Архитекторы центра «ВЯЗ» создадут безбарьерную экотропу. Она свяжет Центральный и Ворошиловский районы. Примечательно, что эту идею продвинули студенты и урбанисты. Именно поэтому архитектура будет современная.
- С использованием открытого тонкого каркаса, создающего эффект парения тропы в воздухе. Маршрут имеет частые повороты и различный уровень с помощью пологих площадок – это позволит создать различные видовые раскрытия на пойму и Астраханский мост, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
Тропа будет иметь много изгибов, а благодаря высаженным деревьям горожане смогут насладиться прохладой. За двадцать минут прогулки волгоградцы увидят виртуальное открытие экспозиции о годах Гражданской войны. Реализуют это с помощью QR-кодов.
ИСТОЧНИК KP.RU