Угрозы нет: в Городище горит несанкционированная свалка
Днем 27 июня в Городищенском районе загорелась несанкционированная свалка. По словам жителей северной части Волгограда, черный дым распространился в сторону их домов. В соцсетях появились десятки фотографий пожара: темное облако видно даже по ту сторону Волги.
Учитывая довольно жаркую погоду, а сегодня плюс 27 градусов, огонь стал стремительно распространяться по территории. Мусор разгорается быстро, хотя порывы ветра сравнительно с предыдущими днями несильные – всего 4 метра в секунду. Очевидцы сообщили о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, ситуация полностью под контролем.
- Горит мусор. Угрозы нет, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Волгоградцам напоминают, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU