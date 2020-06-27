2020-06-27T12:07:10+03:00
Происшествия

Угрозы нет: в Городище горит несанкционированная свалка

На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области
Юлия Данильченко
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Дым от пожара видно и в Городище, и в Волгограде.Дым от пожара видно и в Городище, и в Волгограде.
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Днем 27 июня в Городищенском районе загорелась несанкционированная свалка. По словам жителей северной части Волгограда, черный дым распространился в сторону их домов. В соцсетях появились десятки фотографий пожара: темное облако видно даже по ту сторону Волги.

Учитывая довольно жаркую погоду, а сегодня плюс 27 градусов, огонь стал стремительно распространяться по территории. Мусор разгорается быстро, хотя порывы ветра сравнительно с предыдущими днями несильные – всего 4 метра в секунду. Очевидцы сообщили о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, ситуация полностью под контролем.

- Горит мусор. Угрозы нет, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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