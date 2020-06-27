2020-06-27T11:34:47+03:00
Происшествия

Тратила пенсию на онлайн-покупки: под Волгоградом односельчанка обманула дедушку

Женщина вызвалась помогать пожилому мужчине и воспользовалась его доверчивостью
Юлия Данильченко
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Все чаще мошенники действуют в режиме онлайн: удаленно списывают деньги со счетов доверчивых жителей Волгоградской области. Причем миллионами. Но попадаются и те, кому не стыдно обманывать людей вживую. Пример тому - 29-летняя жительница одного и сел Котовского района. Женщина познакомилась с 84-летним пенсионером и узнала, что тому требуется помощь по дому. Приходила, приглядывала за хозяйством. Но однажды дедушка обнаружил, что кто-то снимает его пенсию с карточки.

- В июне ему потребовались денежные средства на лечение, но денег на пенсионной карте было меньше. Он выяснил, что около 38 тысяч рублей ушло на покупки товаров через интернет-сайт, которые пенсионер не совершал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Оказалось, аферистка втихаря привязала банковскую карту к своему телефону и спокойно совершала шопинг. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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