Оттолкнула коляску, младенец выпал: под Волгоградом водитель едва не убил мать с ребенком

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:26:45+03:00

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23-летняя жительница Кумылженского района Волгоградской области оказалась в больнице вместе со своим полуторогодовалым сыном поздним вечером 26 июня. Мать и ребенок едва не погибли под колесами «ВАЗа», когда шли по обочине. Их спасло лишь то, что женщины вовремя отреагировала на летевшую в их сторону легковушку и оттолкнула коляску с малышом. Мальчик выпал на землю.

Лихачом оказался 71-летний мужчина. В тот вечер он их хутора Ярской в сторону станицы Кумылженской.

- На 1-ом километре совершил наезд на 23-летнюю пешехода, которая двигалась в попутном направлении и вела перед собой детскую коляску, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Благодаря реакции матери, ребенок не пострадал. В больнице его осмотрели врачи – обошлось без травм. После этого женщина с сыном уехала домой.

ИСТОЧНИК KP.RU