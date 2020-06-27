Волгоградец за рулем Citroen снес автобусную остановку

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:21:25+03:00

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За минувшие сутки на магистралях Волгоградской области произошло шесть аварий, в которых пострадали люди. Одно из дорожно-транспортных происшествий устроил 34-летний водитель «Ситроен Пикассо». Мужчина не просто разбил иномарку и сам получил травмы – он протаранил остановку общественного транспорта в Серафимовичском районе. Это случилось около четырех часов дня на 21-ом километре трассы «Михайловка-Серафимович-Суровикино».

Как уже установили инспекторы ГИБДД, мужчина ехал в сторону Серафимовича. Пока неясно, по какой именно причине он потерял управление над легковушкой, но это произошло как раз у остановки: иномарка вырулила на обочину и на полной скорости врезалась в преграду. Повезло, что там никого не было.

- В результате ДТП водитель с травмами обратился в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту случившегося сотрудниками полиции проводится поверка.

ИСТОЧНИК KP.RU