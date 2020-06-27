Под Волгоградом укрепят берег и расчистят русло пруда Плотинка

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:23:01+03:00

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В ближайшие пару лет специалисты облкомприроды приведут пруд Плотинка в Светлоярском районе Волгоградской области в порядок. На сегодняшний день водный объект испытывает дефицит водных ресурсов, что напрямую влияет на качество жизни населения поселка Светлый Яр. Экология портится за счет промышленных предприятий, расположенных рядом, плюс нехватка лесных насаждений.

На данный момент подрядчик уже расчистил акватории пруда, работы продолжатся после нереста. Территория большая – более 18 гектар. Убрать предстоит не только мусор, но и тростниковые заросли, ил. А уже после объем воды увеличат вдвое.

- Мероприятия включают в себя не только расчистку экскаваторами, но и использование земснаряда, а также уполаживание и укрепление берегов водного объекта, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU