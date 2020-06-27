2020-06-27T08:47:00+03:00
Общество

В прудик на набережной Волгограда выпустят рыб

Постепенно начинают работу городские фонтаны
Юлия Данильченко
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Зимний период обитатели пруда переждали в специальном бассейне.Зимний период обитатели пруда переждали в специальном бассейне.Фото: Есболат БИСЕНОВ
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В Волгоградской области постепенно снимают ограничительные меры в связи с режимом самоизоляции. Начинают работу и парки. Так, на центральной набережной города-героя уже заполнили декоративный пруд. На следующей неделе сюда выпустят десятки его летних обитателей – карпа, гуппи, сома. Для этого сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» проводят подготовительные работы: настраивают режимы фильтрации и рециркуляции, украшают растениями. Самое главное, чтобы воды успела прогреться к переезду рыбок.

- Зимний период обитатели пруда переждали в специальном бассейне, расположенном в одном из помещений Центрального рынка. Должный уход им обеспечила организация, занимающая разведением экзотических рыб и научно-исследовательской работой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, декоративный пруд появился в 2019 году во время реконструкции набережной 62-й Армии. С тех пор он стал центром притяжения горожан и гостей Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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