2020-06-26T17:23:24+03:00
Происшествия

Спас друга: у «Волгоград Арены» утонул студент из Египта

В Волгограде 18-летний парень вытащил друга из реки, а сам погиб
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Студент из Египта утонул в Волге, спасая друга.Студент из Египта утонул в Волге, спасая друга.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Трагедия случилась 24 июня на набережной в Центральном районе Волгограда. В Волге утонул 18-летний студент из Египта. Он полез в воду, чтобы вытащить случайно упавшего в реку друга. Товарища спас, а сам погиб.

В тот день два парня и две девушки отправились гулять на набережную. Всем им было по 18-19 лет, они учились в разных волгоградских вузах. У стадиона «Волгоград Арена» друзья спустились прямо к воде. Один из египтян ходил по кромке бетонной плиты, которая была вровень с водой. Плита оказалась покрыта илом, в какой-то момент парень поскользнулся и упал в воду. Выяснилось, что плавать никто в компании не умел. Но друг сразу бросился на помощь и нырнул в Волгу.

- Ему удалось вытолкнуть друга из воды, тот зацепился за край. А самого спасателя сильным течением утянуло до места, где берегоукрепление – высокая стена. Все было покрыто илом, ухватиться не за что. Зацепиться парень не смог и вскоре скрылся под водой, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель следственного отдела по Центральному району Владимир Суров.

Оставшиеся на берегу вызвали спасателей. Те осмотрели акваторию, надеясь, что парень мог остаться на воде. Но его не обнаружили. За дело взялись водолазы. Вскоре они подняли со дна тело погибшего студента. Течением его отнесло на несколько десятков метров от места ЧП.

Сейчас следователи продолжают процессуальную проверку, по итогам которой будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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