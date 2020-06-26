29 июня без света останутся четыре района Волгограда

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:38:00+03:00

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В выходные энергетики Волгограда будут отдыхать от плановых ремонтов, а с понедельника возобновят работы на электросетях. Так что на следующей неделе жителей города ждет новая череда отключений света. В понедельник, 29 июня 2020 года, без света останутся жители четырех районов Волгограда – Краснооктябрьского и Тракторозаводского, Красноармейского и Советского. В списке адресов немало домов, которые уже не один день значатся в графике отключений электричества.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Тракторозаводском районе 29 июня отключат свет с 9 до 17 часов в домах на улицах: Быкова, 10 и 12; Гули Королевой, 2, 4, 8 – 12; Батова, 7 и 9; Баумана, 2; а также на Ополченской, 32А. На Красном в это же время снова обесточат два дома – Вершинина, 8, и проспект Металлургов,15.

С 9 до 17 часов 29 июня 2020 отключат свет и на улицах Голубятникова, 9 - 13, и Степной, 23-37, 2-34, в Советском районе.

Самые большие отключения электричества ожидают в понедельник Красноармейский район. Там без подзарядки на весь день останутся бульвар Энгельса, 4,6,8,10,12,14. Улицы Минская, 91-109, 118-126, 150-152, 176-178; Луговая, 49-93, 68-116а, 95-123, 116-130; Цветочная, 1-29, 2-34; Колесная, 1а-17, 2-24; Бессарабская, 1-17, 2-12б; Лазоревая, 103-141 и 143-165.

Будут сидеть без света с 9.00 до 17.00 и жители частного сектора по адресам: улица Союзная, 1-19, 2-16; Куйбышева 3-19, 8; Пригородная, 3-9, 4-10; перулок Пригородный, 3-5, 4-6; а также Пригородный тупик, дом № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU