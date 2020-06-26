2020-06-26T16:19:25+03:00
Спорт

В «Роторе» новый игрок - Валерий Почивалин

У команды появился новый защитник
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Сегодня в «Роторе» объявили о том, что Валерий Почивалин официально стал новым игроком команды. Играть он будет за сине-голубых под 26 игровым номером.

Отметим, что Почивалин присоединился к команде с первых дней после выхода из карантина. Он даже успел сдать вместе с остальными игроками необходимый нынче тест на коронавирус и провести несколько тренировок. По всей видимости, футболист приглянулся тренеру «Ротора», хотя еще вчера на открытой тренировке Хацкевич не стал говорить о новичке, а сегодня клуб подписал с ним контракт.

Что известно о новом игроке? Он играет в позиции защитника. Ему 28 лет. Родился в Воронежской области, но первые шаги в футболе делал в подмосковье. Профессиональную карьеру начал в молодежном составе самарских «Крыльев Советов». После этого не раз менял клубы – выступал в «Рязани», пензенском «Зените», «Нефтехимике», «Сызрани-2003» и «Балтике». Сезон 2018-2019 футболист провел в ПФК «Сочи» и помог команде выйти в Премьер-лигу. Потом немного поиграл в «химках», а последние полгода провел в «Иртыше»

ДОСЬЕ

Почивалин Валерий Эдуардович

Амплуа: защитник

Дата рождения: 11 апреля 1992 год (28 лет), Павловск, Воронежская область

Рост: 178 см, вес: 65 кг

ИСТОЧНИК KP.RU

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