2020-06-26T16:06:15+03:00
Общество

Из Волгограда в Крым вновь пустили автобусы

С 26 июня возобновляется прямой рейс на Севастополь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУП «Крымавтотранс»Фото ГУП «Крымавтотранс»
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Постепенно из карантина по коронавирусу выходят все регионы России. И люди потянулись к морю. Железнодорожники уже возобновили поезда в Крым, а с сегодняшнего дня возвращают в расписание рейсы на юг и автовокзалы. Так, с 26 июня восстанавливаются перевозки по регулярныму автобусному маршрутаму «Волгоград-Севастополь». Об этом «КП-Волгоград» узнал из официального сообщения ГУП «Крымавтотранс».

Также с 26 июня возобновляются рейсы ЯлтаМосква, Севастополь – Ставрополь и Севастополь – Астрахань. А с 1 июля в этот список планируют добавить еще маршруты из Крыма в Ростов-на-Дону, Краснодар, Мытищи, Шуи и Геленджик.

При этом в транспортной компании напоминают, что в Крыму продолжает действовать масочный режим. Поэтому в зданиях автостанций, а также непосредственно а автобусах пассажиры обязаны быть в масках. Кроме того, всем рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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