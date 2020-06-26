Из Волгограда в Крым вновь пустили автобусы

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:06:15+03:00

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Постепенно из карантина по коронавирусу выходят все регионы России. И люди потянулись к морю. Железнодорожники уже возобновили поезда в Крым, а с сегодняшнего дня возвращают в расписание рейсы на юг и автовокзалы. Так, с 26 июня восстанавливаются перевозки по регулярныму автобусному маршрутаму «Волгоград-Севастополь». Об этом «КП-Волгоград» узнал из официального сообщения ГУП «Крымавтотранс».

Также с 26 июня возобновляются рейсы Ялта – Москва, Севастополь – Ставрополь и Севастополь – Астрахань. А с 1 июля в этот список планируют добавить еще маршруты из Крыма в Ростов-на-Дону, Краснодар, Мытищи, Шуи и Геленджик.

При этом в транспортной компании напоминают, что в Крыму продолжает действовать масочный режим. Поэтому в зданиях автостанций, а также непосредственно а автобусах пассажиры обязаны быть в масках. Кроме того, всем рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU