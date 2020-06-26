Дзержинский район Волгограда в конце июня оставят без газа

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:43:55+03:00

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Плановый ремонт на своих объектах летом проводят не только энергетики и «Концессии». Делают в Волгограде и профилактику систем газоснабжения и газораспределения. Из-за этого жители тридцати улиц Дзержинского района Волгограда в конце июня останутся без голубого топлива на целый день с раннего утра и до позднего вечера. Отключат газ 29 июня 2020 года с 6 до 21 часов. Все это время включать газовые приборы не рекомендуется - во избежание несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, временно приостановят поставку газа в домах Дзержинского района по адресам:

б-р. 30-Летия Победы, 6, 16 - 28, 17а, 17б, 17д, 29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74,76, 80 - 88;

ул. 8-й Воздушной, 15а,19, 20, 24,26, 29 - 47, 30, 40, 46, 48, 52,54;пр. Жукова, 98 (1-15),102(1-43), 106, 112;

ул. Артекская, 16а,17,18;

ул. Береславская, 1-16,11а,18-42,44,баня;

ул. Великолукская, 1,1а,2-23,25,26,28-32,34,35,38,38а,39,40,42;

ул. Водораздельная, 1-4,1а,6,7а,8-37,17а,39,40,42,44;

ул. Демьянова, 11,20,26;

ул. Демьянова-Преображенская,1;

ул. Закарпатская, 1,1а,9-27;

ул. Землячки, 44, 46, 50-58, 62-68, 62а, 66а;

ул. Качинцев, 38а, 51-57, 57б, 67,71,71а,74б,75, 75б, 75а,76б,78,80б,80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84, 86б, 90-100, 92а, 92б,92г,92д, 94а,94б,94г, 100а, 108-114, 120 -124;

ул. Качинцев-Демьянова, 5;

ул. Космонавтов, 17,19,19/2, 23,27,37, 39,39а, 45,45а,47;

ул. Мартовская, 2-5,8-16;

ул. Мариновская, 1-4,6-43;

ул. Мемельская, 6,8;

ул. Морозова, 3 - 9;

ул. Московская, 3, 5, 6а, 7, 11-23, 27-35, 4б,9д,14;

ул. Новодвинская, 24-38, 42-54;

ул. Новосокольническая, 9а, 2-7, 9-21,13а,21а,23,55;

ул. Тищенко, 27,31,33,35;

ул. Симонова, 18-40, 19а, 19б, 27, 31, 31а;

ул. Смоленская, 21а,24(1),24(3),28;

ул. Преображенская, 3,5,7,11,13,18,19,21;

ул. Тукая, 1,3а,нечёт.5-11,15,19,19а;

пер. Ново-Устюжский, 1,3-7,9,11-15,18,18а.

ИСТОЧНИК KP.RU