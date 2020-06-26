«Ротор» просит у волгоградцев архивные фото с футбола для украшения «Волгоград Арены»

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:30:38+03:00

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Пока наставник «Ротора» Александр Хацкевич подбирает новых футболистов в состав команды, а игроки наверстывают упущенную за время карантина форму, сотрудники клуба решили украсить к сезону РПЛ «Волгоград Арену». В частности, хотят красиво оформить стилобат и разместить на нем фотографии легендарных футболистов, которые в разное время играли за сине-голубых. По этому поводу и обращаются за помощью к волгоградцам.

- Уважаемые болельщики! «Волгоград Арена» — это наш дом и мы хотим сделать его уютнее и привлекательнее. СК «Ротор» просит вас принять активное участие в оформлении стилобата. Если у вас есть архивные и раритетные фото с легендарными футболистами нашего клуба или памятными моментами матчей, присылайте их нам, - такое необычное объявление опубликовал «Ротор» на своих страничках в соцсетях.

Если у вас есть подобные снимки, присылайте их на электронную почту клуба - banner@rotor-vlg.com

Разукрасим белые стены стадиона яркими красками наших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU