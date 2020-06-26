2020-06-26T15:19:01+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сотрудница банка выписала брату липовую страховку и пошла под суд

Суд приговорил волгоградку к 1,8 годам лишения свободы условно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Кумылженском районе на мошенничестве поймали сотрудницу банка. Женщина пыталась по «липовым» документам оформить брату страховку. Вместо денег получила срок.

Женщина очень хотела помочь своего брату, который получил бытовую травму. Пользуясь тем, что она является управляющей операционным офисом ВРФ АО «Россельхозбанк» в станице Кумылженская, женщина подделала документы. Она взяла чужой страховой полис, внесла в него данные брата, заверила его штампом сотрудницы (которая ничего не подозревала о планах начальницы) и отправила документ в АО СК «РСХБ-Страхование» якобы о наступлении у мужчины страхового случая.

Причиталось пострадавшему немало – 89 тысяч рублей. Правда, деньги мошенница получить так и не смогла. Сотрудники безопасности компании вскрыли фиктивность документов.

Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Кстати, сам пострадавший брат ничего не знал о замыслах сестрички.

- Суд назначил волгоградке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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