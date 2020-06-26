Под Волгоградом пенсионер-педофил получил 9 лет колонии за насилие над девочками

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:03:06+03:00

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Этому пенсионеру из Новоаннинского района Волгоградской области 64 года. Уже дед, а позарился на маленьких девочек. Причем его не смутило даже то, что семьи этих детей живут с ним в одном хуторе, где все друг друга знают. Этот педофил успел совратить трех школьниц, пока его разоблачили и поймали. Сегодня его отправили за решетку.

Как установили следователи Урюпинского МрСО СУ СК России по Волгоградской области, этот пожилой мужчина на протяжении двух месяцев – апреля и мая 2019- года – совершал противоправные действия в отношении троих несовершеннолетних.

- Свою вину подсудимый так и не признал. Но следователи смогли доказать в суде его причастность к развратным действиям, - говорят в областной прокуратуре.

Учитывая тот факт, что мужчина уже был ранее судимый, его приговорили к 9 годам колонии особого режима.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU