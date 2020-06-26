Под Волгоградом пенсионер-педофил получил 9 лет колонии за насилие над девочками
Этому пенсионеру из Новоаннинского района Волгоградской области 64 года. Уже дед, а позарился на маленьких девочек. Причем его не смутило даже то, что семьи этих детей живут с ним в одном хуторе, где все друг друга знают. Этот педофил успел совратить трех школьниц, пока его разоблачили и поймали. Сегодня его отправили за решетку.
Как установили следователи Урюпинского МрСО СУ СК России по Волгоградской области, этот пожилой мужчина на протяжении двух месяцев – апреля и мая 2019- года – совершал противоправные действия в отношении троих несовершеннолетних.
- Свою вину подсудимый так и не признал. Но следователи смогли доказать в суде его причастность к развратным действиям, - говорят в областной прокуратуре.
Учитывая тот факт, что мужчина уже был ранее судимый, его приговорили к 9 годам колонии особого режима.
- Приговор вступил в законную силу, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU