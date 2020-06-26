За сутки в Волгоградской области проголосовали уже более 200 тысяч человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:44:42+03:00

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Голосование по поправкам в Конституцию стартовало только вчера, 24 июня, и волгоградцы, судя по статистике, не пошли, а побежали исполнять свой гражданский долг. Судите сами: по итогам первого дня общероссийского голосования – на 25 июня - в целом по Волгоградской области явка составила 11,41%.

- Проголосовало 210 114 участников общероссийского голосования, - уточняют в избиркоме Волгоградской области.

С такими среднесуточными темпами к 1 июля в регионе явка побьет все предыдущие рекорды.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение недели – с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках в период коронавируса.

Отметим также, что в Волгоградской области в эти дни вместе с голосованием по поправкам в Конституцию проводится опрос о переводе стрелок - хотят или нет волгоградцы вернуть в регион московское время.

В Волгоградской области открылись 46 территориальных избирательных комиссий, а также 1492 участковых комиссии, в том числе 12 УИК, образованных в местах временного пребывания участников голосования.

Напоминаем также, что до 17 часов 1 июля волгоградцы могут лично или через иных лиц подать заявление в свою участковую комиссию о голосовании на дому.

- На сегодняшний день поступило более 47 тысяч заявок о голосовании на дому от жителей региона, - отмечают в облизбиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU