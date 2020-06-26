За сутки в Волгоградской области проголосовали уже более 200 тысяч человек
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало только вчера, 24 июня, и волгоградцы, судя по статистике, не пошли, а побежали исполнять свой гражданский долг. Судите сами: по итогам первого дня общероссийского голосования – на 25 июня - в целом по Волгоградской области явка составила 11,41%.
- Проголосовало 210 114 участников общероссийского голосования, - уточняют в избиркоме Волгоградской области.
С такими среднесуточными темпами к 1 июля в регионе явка побьет все предыдущие рекорды.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение недели – с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках в период коронавируса.
Отметим также, что в Волгоградской области в эти дни вместе с голосованием по поправкам в Конституцию проводится опрос о переводе стрелок - хотят или нет волгоградцы вернуть в регион московское время.
В Волгоградской области открылись 46 территориальных избирательных комиссий, а также 1492 участковых комиссии, в том числе 12 УИК, образованных в местах временного пребывания участников голосования.
Напоминаем также, что до 17 часов 1 июля волгоградцы могут лично или через иных лиц подать заявление в свою участковую комиссию о голосовании на дому.
- На сегодняшний день поступило более 47 тысяч заявок о голосовании на дому от жителей региона, - отмечают в облизбиркоме.
ИСТОЧНИК KP.RU