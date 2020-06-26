2020-06-26T13:47:41+03:00
Происшествия

Четыре волгоградца избили и ограбили парня, а после пытались откупиться от полиции

Теперь этот «квартет» будут судить не только за грабеж, но и за покушение на крупную взятку
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Обвиняемые собрали 500 тысяч рублей, чтобы их дело "закрыли", но тот кто должен был передать деньги, оказался мошенником.Обвиняемые собрали 500 тысяч рублей, чтобы их дело "закрыли", но тот кто должен был передать деньги, оказался мошенником.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В Волгограде на скамью подсудимых отправили сразу четырех друзей – эдакий «криминальный квартет». Эти товарищи избили и ограбили молодого человека накануне новогоднего праздника. Но судить их будут не только за разбой, а еще и на «покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В общем, за то, что пытались откупиться от полицейских.

Началось все 29 декабря, когда между нетрезвыми друзьями и случайным парнем завязался конфликт у одного из павильонов быстрого питания. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Но их было четверо, а он – один. Парня избили, поставили на колени, и пока одни удерживали в таком положении, другие сняли с него дорогие часы, после чего банда сбежала.

Всех участников потасовки нашли довольно быстро. Понимая, что уйти от ответственности не получится, преступники решили дать взятку. Собрали 500 тысяч рублей и даже нашли посредника, который должен был передать деньги «кому надо». Но откупиться не удалось, сотрудники регионального УФСБ пресекли эту попытку, как говорят, "на корню".

- Обвиняемые попались на удочку мошенника, который, взяв деньги, никаких мер по выполнению своих обещаний не предпринял и делать этого даже не намеревался, - раскрывают подробности истории в СУ СК по региону.

На данный момент расследование завершено, дело передали в суд.

- Уголовное дело в отношении псевдо-посредника уже находится на стадии судебного рассмотрения, - уточняют в волгоградском следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24