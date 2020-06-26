Четыре волгоградца избили и ограбили парня, а после пытались откупиться от полиции

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:47:41+03:00

Обвиняемые собрали 500 тысяч рублей, чтобы их дело "закрыли", но тот кто должен был передать деньги, оказался мошенником. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Теперь этот «квартет» будут судить не только за грабеж, но и за покушение на крупную взятку

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В Волгограде на скамью подсудимых отправили сразу четырех друзей – эдакий «криминальный квартет». Эти товарищи избили и ограбили молодого человека накануне новогоднего праздника. Но судить их будут не только за разбой, а еще и на «покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В общем, за то, что пытались откупиться от полицейских.

Началось все 29 декабря, когда между нетрезвыми друзьями и случайным парнем завязался конфликт у одного из павильонов быстрого питания. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Но их было четверо, а он – один. Парня избили, поставили на колени, и пока одни удерживали в таком положении, другие сняли с него дорогие часы, после чего банда сбежала.

Всех участников потасовки нашли довольно быстро. Понимая, что уйти от ответственности не получится, преступники решили дать взятку. Собрали 500 тысяч рублей и даже нашли посредника, который должен был передать деньги «кому надо». Но откупиться не удалось, сотрудники регионального УФСБ пресекли эту попытку, как говорят, "на корню".

- Обвиняемые попались на удочку мошенника, который, взяв деньги, никаких мер по выполнению своих обещаний не предпринял и делать этого даже не намеревался, - раскрывают подробности истории в СУ СК по региону.

На данный момент расследование завершено, дело передали в суд.

- Уголовное дело в отношении псевдо-посредника уже находится на стадии судебного рассмотрения, - уточняют в волгоградском следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU