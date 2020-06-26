Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости на 26 июня

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:22:07+03:00

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Еще день и число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перешагнет очередной моральный рубеж в шесть тысяч человек. На утро 26 июня 2020 года в регионе заразились COVID-19 еще 110 жителей. Цифры уже две недели держатся в этих пределах. Сегодня Волгоград и область на 16-м месте по ежедневному приросту. Общее количество заразившихся ковидом выросло до 5935 человек. Летальных случаев за сутки не прибавилось – умерли от коронавируса и его осложнений 35 волгоградцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, еще 75 ранее заразившихся коронавирусом жителей Волгоградской области покинули госпитали. Снова цифра куда меньше количества госпитализированных. Всего выздоровевших в регионе 2773 человека. По данным оперштаба, выписанных чуть меньше - 2766 волгоградцев.

В инфекционных больницах на сегодня врачи лечат более двух тысяч волгоградцев - 2060 взрослых и 59 детей, половина из них с пневмонией. И около тысячи заболевших коронавирусом жителей региона проходят лечение в домашних условиях.

В России уже более 620 тысяч заразившихся, 8781 смертей и 384 тысячи выписанных.

ИСТОЧНИК KP.RU