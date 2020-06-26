Волгоградская компания отделалась штрафом за разлив нефти и ущерб природе на 12 миллионов рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:37:00+03:00

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Следователи СУ СК по Волгоградской области доказали вину коммерческой организации в том, что по ее вине в январе 2019 года земельный участок и пруд в Котовском районе оказались залиты нефтью. К экологической катастрофе привел порыв старого нефтепровода. Ущерб, который компания нанесла окружающей среде, оценили в 12 миллионов рублей. Уголовное дело тогда завели на начальника цеха крупной топливно-энергетической компании, в обязанности которого входило следить за состоянием нефтепроводов. Сегодня это дело закрыли. Виновник отделался штрафом.

- Специалисты, которые по ходатайству следователя проводили экологическую и почвоведческую судебные экспертизы, установили, что для восстановления природных ресурсов и рекультивации почвы, потребуется почти 12 миллионов рублей. На стадии расследования (следователи настояли) руководство компании изыскало нужную сумму и провела все очистные работы за свой счет. Сейчас первоначальные свойства пруда и почвы полностью восстановлены, - рассказывают в СУ СК по региону. – Следователи направили в суд ходатайство о завершении данного уголовного дела и назначении виновному штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU