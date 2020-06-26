В Волгограде обновят дорогу к поселку Северные Баррикады

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:56:16+03:00

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Переулок Вязниковский, который ведет в поселок Северные Баррикады в Краснооктябрьском районе Волгограда, трудно назвать дорогой, скорее это уже было направление. Жители неоднократно жаловались властям и требовали ремонта. И в этом году наконец-то переулок включили в перечень объектов реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт специалистам МП «Северное» пришлось начинать с укрепления основания.

- Рабочие уже срезали старый асфальт, установили новый бордюрный камень, и теперь делают щебеночно-песчаное основание. Также ведется разработка грунтовых обочин автодороги, - рассказывают в мэрии.

Всего здесь предстоит обновить свыше 750 метров покрытия. Кроме непосредственно ремонта проезжей части, предполагается также восстановление колодцев инженерных сетей и всех примыканий и выездов.

Отметим, что в этом году в Волгограде в планах на ремонт и строительство – свыше 40 дорог. Среди них много улиц частного сектора и дорог в отдаленных поселках. Так, в этом году в список на ремонт кроме переулка Вязниковский попали: улицы Рабочая, Гастелло, Медвежьегорская, Вязовая, Армавирская, Полухина, Чебышева, Засекина, 2-я Караванная, Вучетича и дорога к поселку Татьянка-1.

ИСТОЧНИК KP.RU