В Волгоградской области под колеса попали три подростка

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:28:17+03:00

Две подружки решили перебежать дорогу в неположенном месте. Итог печален - обе в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух школьниц сбили в Михайловке, еще одну в Среднеахтубинском районе

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За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области в ДТП пострадали девять человек. Среди них три девушки подросткового возраста. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ГУ МВД по региону.

Так, в списке пострадавших оказалась 16-летняя велосипедистка. Девушка ехала по дороге «Краснослободск – 2-ая Пятилетка». Двигалась по краю трассы, но 71-летний водитель «Ладь-212140» не рассчитал безопасное расстояние и зацепил юную велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Удар был довольно сильный – девушку пришлось госпитализировать.

Еще две девчонки оказались под колесами по собственной беспечности. Произошло ДТП с несовершеннолетними в городе Михайловка. Две 15-летние подружки решили перебежать дорогу по улице Украинской в неположенном месте. Время было сумеречное – примерно 20.10 – и 49-летний водитель не сразу заметил школьниц. Сбил обеих.

- В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу, - гласит сводка из регионального Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU