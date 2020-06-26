В Волгоградской области под колеса попали три подростка
За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области в ДТП пострадали девять человек. Среди них три девушки подросткового возраста. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ГУ МВД по региону.
Так, в списке пострадавших оказалась 16-летняя велосипедистка. Девушка ехала по дороге «Краснослободск – 2-ая Пятилетка». Двигалась по краю трассы, но 71-летний водитель «Ладь-212140» не рассчитал безопасное расстояние и зацепил юную велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Удар был довольно сильный – девушку пришлось госпитализировать.
Еще две девчонки оказались под колесами по собственной беспечности. Произошло ДТП с несовершеннолетними в городе Михайловка. Две 15-летние подружки решили перебежать дорогу по улице Украинской в неположенном месте. Время было сумеречное – примерно 20.10 – и 49-летний водитель не сразу заметил школьниц. Сбил обеих.
- В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу, - гласит сводка из регионального Главка.
ИСТОЧНИК KP.RU