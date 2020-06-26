Волгоградцам разрешили отдыхать на пляже без масок

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:59:57+03:00

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С наступлением жары волгоградцы дружно потянулись к воде, на пляжи. Благо, режим самоизоляции смягчили. Но коронавирус никуда не делся, продолжает действовать и масочный режим. Защищать лицо требуется в общественных местах. Считается ли таковым пляж? «При отдыхе на пляжах носить маски людям не нужно», - говорят в волгоградском управлении Роспотребнадзора. Но как минимум полутораметровую дистанцию от чужих людей все же советуют соблюдать.

- Каждый пляж должен пройти ряд экспертиз с исследованием воды и песка и получить заключение, - отмечают санитарные врачи.

Готовить пляжи к открытию в Волгограде и Волжском начинают только тогда, когда завершаются повышенные сбросы. Сейчас Волжская ГЭС сбрасывает чуть более 10 тысяч кубометров воды в секунду. С каждым днем турбины будут пропускать на тысячу кубов меньше, чтобы уже к 4 июля 2020 года выйти на уровень 5000 ± 300 м³/с. Так уже в начале месяца местные власти могут обустроить места отдыха у воды.

В Роспотребнадзоре отмечают, что на официальных пляжах должны быть чистый песок, спасатели, туалеты и водопровод. Территорию в условиях пандемии коронавируса должны регулярно дезинфицировать, как и лежаки при их наличии – после каждого посетителя. А в санузлах должны быть раковины, вода и санитайзеры для обработки рук. Волгоградцам же советуют также захватить на пляж антисептик для рук и питьевую воду в бутылках. А вот еду брать не рекомендуют – невозможно гарантировать безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU