В Волгограде за решетку отправили москвича за липовое ограбление

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:02:27+03:00

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31-летний житель Москвы задумал провернуть большую аферу, чтобы получить страховую выплату. Он решил инсценировать ограбление. Речь шла о миллионах рублей, поэтому готовил он план тщательно. Но довести задуманное до конца ему не удалось. Теперь он и два его сообщника оказались на скамье подсудимых.

Суть аферы заключалась в следующем: москвич застраховал товар – компьютерные комплектующие, которые должен был привести в Волгоград, на 5,4 миллиона рублей. Подговорил двух знакомых – мужчин 33 и 44 лет, которые якобы разгрузили товар. Мужчины занесли коробки из под запчастей в арендованную квартиру в Советском районе Волгограда, а 24 ноября 2018 года инсценировали разбойное нападение на квартиру и похищение якобы хранившегося в ней товара. Об ограблении сообщили в полицию.

- После этого москвич предоставил в страховую компанию постановление о возбуждении уголовного дела для получения страховки. Но в ходе расследования правоохранители выяснили, что никакого ограбления не было, а похищение подстроено, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

С этого момента фигурантами уголовного дела стали уже сами «пострадавшие». На москвича завели дело по двум статьям – «заведомо ложный донос» и «покушение на мошенничество в сфере страхования», а на его сообщников – за «пособничество».

- Свою вину все трое признали полностью. Организатора аферы приговорили к 2,4 годам колонии общего режима. Его сообщники приговорены каждый к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU