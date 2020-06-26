В Волгограде под снос пойдут семь многоэтажек

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:35:16+03:00

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В Волгограде многие дома были построены в послевоенные годы. За больше чем полвека они уже пришли в ужасное состояние. О таких говорят: оегче снести, чем отремонтировать. Именно так и поступят с двухэтажками, которые расположены в самом южном районе Волгограда в микрорайоне. Речь идет о домах на улице Вилянская. Инспекция Госжилнадзора признала здесь аварийными сразу семь многоэтажек.

- По результатам обследований выявлено, что в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Волгоград, улица Вилянская дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 проведение капитального ремонта нецелесообразно, - гласит вердикт специалистов инспекции.

На основании этих обследований Инспекция составила соответствующие протоколы и направила их в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда. И чиновники уже приняли решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, до конца 2024 года в Волгоградской области должны расселить аварийный жилищный фонд общей площадью 171,4 тысячи квадратных метров. На эти цели потратят более 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU