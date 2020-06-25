2020-06-25T22:38:36+03:00
Общество

Три района Волгограда оставят без света 26 июня

График отключений электричества в Волгограде на 26 июня 2020 [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Света не будет до восьми часов.Света не будет до восьми часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Энергетики продолжают готовить воздушные линии электропередачи и оборудование к грядущей зиме и продолжают плановые ремонты в жилых массивах города. Снова в пятницу без света придется сидеть жителям трех районов Волгограда. Отключат электричество 26 июня 2020 года с 9 до 17 часов в Кировском и Тракторозаводском районах, чуть меньше продлятся неудобства жителей Советского района – с 9 до 13 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», на севере Волгограда отключения света на этот раз затронут только частный сектор. Обесточат 26 июня целиком улицы Прохладную, Тополиную и переулок Брусничный. Также без электричества останутся дома на улицах Вильнюсской, 1-45, 2-40; Самаркандской, 1-39, 2-42; Падунской, 1-25.

В Советском также обесточат частник. Попадут в зону отключения света отдельные дома на улицах: Кабардинская, 46 и 48; Корейская, 1, 21, 2; Краснорядская, 2-24, 3-13, 19а; Речная, 1, 2, 4; Садовая, 31а, 35, 37, 37А, 43 и Якутская, 1-9, 4.

А в Кировском останутся без подзарядки всего два дома - №92 и 92а на улице Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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