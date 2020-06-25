Перед тренировкой на «Волгоград Арене» игроки «Ротора» проголосовали по поправкам

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:36:08+03:00

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25 июня на «Волгоград Арене» снова футбол: волгоградская команда «Ротор» собралась на первую открытую тренировку на новом стадионе. Перед командой стоит серьезная задача – закрепиться в сезоне 2020/2021 в Российской премьер-лиге. Напомним, в прошлом сине-голубые заняли первое место в первенстве Олимп-ФНЛ.

Вечером футболисты собрались на поле, но перед тренировкой устроили час голосования по поправкам в Конституцию РФ. Все как положено – в масках и перчатках. Ребята должны беречь здоровье перед предстоящими матчами.

Мухаммад Султонов вместе с другими футболистами тоже выполнил гражданский долг.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, ранним утром проголосовал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вечером он тоже приехал посмотреть на игру «Ротора». Отметим, что это одна из первых тренировок команды после трехмесячного перерыва. Спортсменам предстоит много работать, ведь они добились по-настоящему хороших результатов: в премьер-лигу клуб не выходил с 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU