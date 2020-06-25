2020-06-25T16:22:23+03:00
Происшествия

В Волгограде арестовали водителя, который пьяным устроил ДТП и чуть не угробил ребенка

Мужчина пробудет в СИЗО до 23 августа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пьяный водитель не справился с управлением и устроил ДТП, в котором серьезно пострадал его 8-летний сын.Пьяный водитель не справился с управлением и устроил ДТП, в котором серьезно пострадал его 8-летний сын.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Городищенский райсуд отправил в СИЗО мужчину, который пьяным сел за руль, спровоцировал ДТП и потерял на ходу из машины собственного 8-летнего сына. Он пробудет за решеткой до 23 августа 2020 года.

Случилось это, напомним, 22 июня. О неадекватном водителе, который рассекает по Городищенскому району, сообщили в полицию местные жители. Мужчина за рулем был явно пьян, о чем и поведали люди. Сотрудники ДПС увидели этот «Шевролет Лачетти», когда иномарка направлялась в сторону СНТ «Птицевод». Попытались остановить водителя, а тот дал деру.

Убегая от преследования, водитель не справился с управлением и машину занесло. В этот момент и выпал из машины 8-летний мальчик, который, как оказалось, был все это время на переднем сидении. Ребенок получил серьезные травмы: медики диагностировали у него перелом костей черепа, ушиб головного мозга и перелом костей таза.

Следователи завели уголовное дело. На допросе мужчина рассказал, что выпил в тот день пиво и решил свозить ребенка на речку, а когда увидел полицейских, испугался, что оштрафуют за вождение в нетрезвом виде, потому и пытался сбежать.

- Свою вину волгоградец признал и раскаялся, - добавляют в пресс-службе областного суда.

Вот только его раскаяние здоровье ребенку не вернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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