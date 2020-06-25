Грозит 9 лет: в Волгограде член комиссии по торгам потребовал взятку у участника аукциона

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:07:54+03:00

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37-летний житель Волгограда находится под стражей в ожидании суда. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Ровно год назад он состоял в комиссии по проведению торгов. В аукционе реализовывали арестованную квартиру в Центральном районе города-героя. Один из участников предложил наибольшую сумму и вполне мог выиграть торги, однако подсудимый решил опередить события и за гарантированную победу потребовал 350 тысяч рублей. А свои намерения получить взятку сопроводил угрозами, что не предоставит договор купли-продажи без указанной суммы. Пришлось вмешаться сотрудникам УЭБиПК областного Главка.

- После получения денег мужчина был задержан. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал частично, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги мужчина так и не получил, а вот срок его ждет приличный – до 9 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU