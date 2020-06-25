В Волгограде на станциях трамвая установили «Систему экстренного вызова»

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:20:55+03:00

На этих стендах можно и маршруты транспорта в Волгограде посмотреть, и с помощью кнопки - на помощь позвать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Изменить размер текста: A A

Первую очередь «Системы экстренного вызова» на станциях метротрама запустили в Волгограде еще перед ЧМ-2018. За последние два года ее модернизировали и расширили. Теперь за пассажирами электротранспорта следят 346 камер видеонаблюдения, а из «поздемки» можно срочно позвать на помощь одним нажатием кнопки. Кроме того, на этих стендах можно посмотреть все маршруты городского транспорта и даже установлена система смены языка для удобства иностранных туристов.

- Вот такие стенды установлены на станциях трамвая. Нажимаем кнопку и вызов переадресуется оператору, - показывает и рассказывает о новшествах руководитель проекта Сергей Захаров. - Эта система позволяет осуществить вызов с любой станции надземного и подземного трамвая. Здесь установлен микрофон и ведется видеозапись.

Оператор может отследить путь пассажира и транспорта. Все данные хранятся в течение 30-ти суток, как того требует постановление правительства о транспортной безопасности. Кстати, записи с этих камер видеонаблюдения уже помогли правоохранителям в поиске убийцы иностранного студента, которого, напомним, зарезал 22-летний волгоградец ночью 13 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU