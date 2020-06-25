2020-06-25T14:46:34+03:00
Общество

Wi-Fi, сотни деревьев, качели: у храма Александра Невского в Волгограде появится амфитеатр

Трехъярусную конструкцию благоустроят для комфортного отдыха горожан
Юлия Данильченко
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Вот так будет выглядеть сквер после благоустройства. Фото: мэрия.Вот так будет выглядеть сквер после благоустройства. Фото: мэрия.
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Несколько лет назад на месте строящегося храма Александра Невского в самом центре Волгограда был заброшенный парк. Сейчас сам собор возвышается над площадью, а вокруг совсем скоро появится комфортная зона отдыха для горожан. Рабочие уже приступили к возведению трехъярусного амфитеатра, который расположится в северной части Александровского сквера со стороны Коммунистической. Тут уже посажены новые деревья и кустарники, всего более 250 единиц, уложен газон.

- Компания готовит основание под возведение амфитеатра. Общая протяженность парковых скамеек, которые расположатся в три яруса, составит порядка 40 метров. Ступени конструкции отольют из бетона, сверху уложат деревянный настил, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Тут появятся новые дорожки, парковая мебель, Wi-Fi и си даже стенды для подзарядки телефонов и других гаджетов. Предусмотрено все, что бы волгоградцы могли спокойно отдыхать, посещать собор, которые вскоре тоже достроят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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