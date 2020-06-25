В Волжском две недели ищут пропавшую 41-летнюю женщину

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:06:13+03:00

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Поиск людей – дело сложное. Занимаются им не только сотрудники правоохранительных органов, но и добровольческие организации. В Волгоградской области совсем молодой поисковый отряд «Лиза Алерт». Он состоит из неравнодушных волгоградцев, которые помогают полицейским в поисках. Но и этим мероприятия не ограничиваются: нередко через соцсети привлекают общественность.

Фото: Лиза Алерт

Сейчас жителей Волжского просят внимательно присмотреться к фотографии. На ней – 41-летняя Ольга Андреева, которая ушла из дома 11 июня и до сих пор от нее нет никаких известий. Если кто-то видел женщину, а у нее яркая, запоминающаяся внешность, то необходимо сообщить на номер «112» или волонтерам (8(800)70054-52).

- Ольга ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы.

Любая информация будет очень важна для поиска Ольги Андреевой.

ИСТОЧНИК KP.RU