В Волгограде иностранцу дали 6,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:43:09+03:00

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Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 28-летнему гражданину Республики Беларусь: мужчина торговал наркотиками в городе-герое. Ближайшие 6,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД. Следователи установили, что осужденный приехал в Россию в декабре 2019 года. Он уже был судим, поэтому в заработке незаконным путем не видел ничего плохого. По интернету связался с сообщником из Волгограда, сам переехал в город-герой, где арендовал квартиру.

- Получив информацию о местонахождении оптовой партии синтетических наркотиков, он забрал содержимое тайника. Впоследствии мужчина устроил ряд тайников-закладок с расфасованными наркотическими средствами на территории Дзержинского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою торговец признал полностью. Он уже отбывает срок, а вот его сообщника ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU