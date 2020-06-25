2020-06-25T13:40:09+03:00
Общество

В Волгоградской области от коронавируса умерла 83-летняя женщина

35-жертвой ковида в регионе стала жительница Котельниковского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Женщина умерла в Котельниково.Женщина умерла в Котельниково.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оперативный штаб сообщил подробности об очередном летальном случае пациента с ковидом в Волгоградской области. 35-й жертвой коронавируса стала пожилая женщина. 83-летняя жительница Котельниковского района умерла от возникшей на фоне инфекции пневмонии.

- Длительное время бабушка лечилась самостоятельно, - пояснили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Только когда пожилая женщина почувствовала себя совсем плохо, она вызвала скорую. Ее положили в местную больницу. Медики поставили ковид с пневмонией. Врачи сделали все, что было в их силах, но спустя несколько дней пациентка умерла в Котельниковской ЦРБ. Сказался преклонный возраст.

Эта смерть стала уже второй в Котельниковском районе. Там больше сотни заболевших ковидом. В лидерах по числу летальных исходов областной центр. В Волгограде скончались уже девять пациентов с коронавирусом. По четыре умерших в Николаевском районе и в Михайловке, три смерти зафиксировано в Волжском. В остальных районах Волгоградской области по одному – два смертельных исхода. Всего в регионе 5825 заразившихся на сегодня. Еще около трех десятков смертей официально не подтверждены. Среди умерших уже семь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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