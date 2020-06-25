2020-06-25T10:57:36+03:00
Экономика

Волгоградская область получит 676 миллионов рублей на компенсацию потерь из-за коронавируса

Деньги выделены 56-ти регионам из резервного фонда правительства РФ
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Деньги выделили тем регионам, которые недополучили налогов в период карантина по коронавирусу.Деньги выделили тем регионам, которые недополучили налогов в период карантина по коронавирусу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В своем последнем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин пообещал не только льготную ипотеку и новые выплаты детям, но и помощь регионам, которые пострадали из-за коронавируса. На дотации из резервного фонда Правительства РФ выделили 100 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств уже подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги получат 56 регионов, в том числе и Волгоградская область.

Как уточняется в распоряжении премьер-министра, средства получат те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Оказалось, что таких регионов – 56.

«Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», - сказано в документе.

Волгоградская область из этой суммы получит 676,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на станциях трамвая установили «Систему экстренного вызова»
Wi-Fi, сотни деревьев, качели: у храма Александра Невского в Волгограде появится амфитеатр
В Волгограде трамвай №1 заменят маршруткой №8а
В Волжском две недели ищут пропавшую 41-летнюю женщину
В Волгограде иностранцу дали 6,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Волгоградской области от коронавируса умерла 83-летняя женщина
От коронавируса скончалась фельдшер из Михайловки
Волгоградская область получит 676 миллионов рублей на компенсацию потерь из-за коронавируса
В Волгоградской области зафиксирована 35-я смерть от COVID-19
Волгоградцев без масок продолжают штрафовать
Крупное ДТП на юге Волгограда: военный «КАМАЗ» снес иномарку
В Волжском 10-летний мальчик на велосипеде упал под колеса машины
Рокировки в «Роторе»: Саная ушел, пять игроков на просмотре
В Волгограде грузина, задушившего сотрудницу детсада, отправили на 9 лет в колонию
Денис Мацуев о концертах в период коронавируса: «Я могу и для одного играть»
Министр культуры РФ и звезды высадили в Волгограде «Сад памяти»
Спикер Госдумы обсудил с губернатором здравоохранение в Волгограде
Итоги опроса о волгоградском времени подведут 3 июля