Волгоградская область получит 676 миллионов рублей на компенсацию потерь из-за коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:57:36+03:00

Деньги выделили тем регионам, которые недополучили налогов в период карантина по коронавирусу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

В своем последнем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин пообещал не только льготную ипотеку и новые выплаты детям, но и помощь регионам, которые пострадали из-за коронавируса. На дотации из резервного фонда Правительства РФ выделили 100 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств уже подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги получат 56 регионов, в том числе и Волгоградская область.

Как уточняется в распоряжении премьер-министра, средства получат те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Оказалось, что таких регионов – 56.

«Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», - сказано в документе.

Волгоградская область из этой суммы получит 676,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU