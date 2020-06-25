В Волгоградской области зафиксирована 35-я смерть от COVID-19

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:40:37+03:00

Каждый день в Волгоградской области делают около четырех тысяч на коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Уже который день Волгоградская область сохраняет позиции по приросту заболевших COVID-19. На утро 25 июня 2020 года снова 18-е место в стране по суточному приросту заразившихся коронавирусом. Подтвердили диагноз еще у 101 жителя региона. За три месяца с момента обнаружения первого инфицированного число заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло до 585 человек. Подтвердили в последние сутки и еще один летальный исход. От последствий коронавируса умерли уже 35 волгоградцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, выздоровевших после коронавируса к 25 июня волгоградцев также прибавилось. Правда, их гораздо меньше, чем новых заразившихся. Покинули ковидные госпитали еще 79 человек. Всего же таких пациентов 2691.

По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день больше двух тысяч волгоградцев остаются в инфекционных госпиталях. Еще больше тысячи человек лечатся от ковида на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU