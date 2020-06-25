Волгоградцев без масок продолжают штрафовать

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:27:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 июня в Волгоградской области сняли часть ограничений режима самоизоляции по коронавирусу. Правила передвижения, которые позволяли выходить из дома только по уважительной причине больше не действуют. Теперь никому не нужно заполнять уведомления или носить с собой справку с работы. Но маски остались обязательным элементом ковидной безопасности в общественных местах, на остановках и в общественном транспорте. А патрули продолжают шагать по улицам Волгограда, Волжского и райцентров области и составлять протоколы на нарушителей. За два дня после ослабления карантинных ограничений они повстречали 120 волгоградцев без масок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 87 нарушителей масочного режима выявили во вторник и всего 33 протокола составили в среду, которая стала выходным днем. Штрафы по решению суда грозят не только простым волгоградцам, но и предпринимателям, которые не обеспечили безопасность своих сотрудников и клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU