Крупное ДТП на юге Волгограда: военный «КАМАЗ» снес иномарку

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:27:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 25 июня на Второй Продольной магистрали в Волгограде растянулась многокилометровая пробка из машин. Виной затора стала жуткая авария, которая произошла в районе сельхозуниверситета. Там груженый «КАМАЗ» буквально раздавил легковушку.

Как сообщают очевидцы случившегося, произошло это примерно в половине восьмого утра неподалеку от остановки «Сельхозтехника». Говорят, виновником аварии стал водитель иномарки «Hyundai Getz», который пока по невыясненным причинам выехал на встречную полосу. А по «встречке» в этот момент как раз шел на подъем многотонный военный грузовик.

Удар был такой силы, что иномарку смяло в гармошку.

По сообщениям правоохранительных органов, водитель легковушки чудом выжил. Его на «скорой» увезли в больницу. Водитель грузовика отделался испугом. Известно, что на «КАМАЗЕ» номера Чувашии.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. По факту ДТП уже организована проверка.

ghest_vlg В Волгограде "КАМАЗ" раздавил иномарку

ИСТОЧНИК KP.RU