В Волжском 10-летний мальчик на велосипеде упал под колеса машины

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:06:32+03:00

Мальчик на узкой дороге врезался в забор и упал на дорогу - прямо под колеса машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Случай, который произошел вчера, 24 июня, в Волжском – очередное напоминание взрослым: следите, чтобы ваши дети не выезжали на велосипедах на дорогу! Вечером 10-летний мальчик чуть не погиб под колесами автомобиля.

Произошло это на улице Газовой. Мальчишка ехал на велосипеде в сторону Дамбы по краю дороги. В какой-то момент он не справился с управлением, врезался в забор и упал прямо на проезжую часть. В этот момент по дороге в попутном направлении как раз ехал 23-летний парень на «Ладе Веста».

- Автомобиль совершил наезд на ребенка. Мальчик остался жив, но получил травмы и его увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Ворошиловском районе Волгограда пьяный 45-летний водитель «Киа Рио» чуть не угробил своего пассажира.

- Двигаясь по улице Череповецкой напротив дома №11/3 водитель не успел вовремя затормозить и врезался в стоящий в среднем ряду «КамАЗ». Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидел 21-летний парень. Молодого человека с травмами госпитализировали, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU