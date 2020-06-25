Рокировки в «Роторе»: Саная ушел, пять игроков на просмотре

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:43:47+03:00

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«Ротор» приступил к тренировкам после трехмесячного карантина, и выяснилось, что ряда игроков команда уже потеряла. Главный тренер Александр Хацкевич решил «переформатировать» состав к Премьер-лиге. Наиболее болезненно волгоградские болельщики восприняли уход основного нападающего Анзора Саная, который провел за наш клуб 31 матч, в которых забил 8 голов. Кого же возьмут на замену?

Как сообщают в пресс-службе «Ротора», сейчас на просмотре в команде находятся следующие игроки: голкипер Михаил Опарин, который последний сезон отыграл за красноярский «Енисей» и два нападающих - Амур Калмыков и Илья Визнович.

Калмыков – воспитанник кабардино-балкарского футбола, играл за «Анжи» (Махачкала), сезон 2019-2020 провел за «Армавир», где отметился 8 мячами.

Визнович – уроженец Тольятти, пару лет отыграл за самарские «Крылья Советов» в РПЛ.

Также на просмотре у сине-голубых защитник Валерий Почивалин (играл за «Зенит», «Балтику» и «Крылья Советов»). Он уже прошел тестирование на коронавирус и приступил к тренировкам с «Ротором».

На просмотре значится и полузащитник Данил Полубояринов, который на самом деле пришел в «Ротор» еще зимой 2020-го и даже провел за сине-голубых один матч. Но, видимо, тренер еще не принял окончательное решение по данному игроку.

- Накануне с клубом перезаключили контракты полузащитники Ника Кипиани и Сергей Серченков, нападающий Камиль Муллин. С Денисом Ткачуком и Юрием Нестеренко ведутся переговоры о продлении контракта, - уточняют в клубе.

Хацкевичу предстоит серьезно усилить команду, ведь руководство поставило перед ним задачу – закрепиться в РПЛ. Об этом заявил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

ИСТОЧНИК KP.RU