В Волгограде грузина, задушившего сотрудницу детсада, отправили на 9 лет в колонию

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:56:36+03:00

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Сегодня в Волгограде суд поставил точку в громком убийстве сотрудницы детского сада: убийцу отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Кроме того, мужчина выплатит более полутора миллиона рублей семье убитой в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, эта жуткая история произошла в октябре 2019-го. В полицию обратилась молодая женщина с заявлением о пропаже ее матери. Исчезнувшая волгоградка работала в детском саду. 15 октября она вышла с работы и больше ее никто не видел. И только следователи выяснили, что женщину жестоко убил ее 32-летний любовник-грузин.

Мужчина занимался поставками продуктов в детсад, так и познакомился с жертвой. У них завязались отношения. В тот день именно он забрал ее на машине с работы.

- Женщина долгое время помогала своему «другу» финансами, в том числе дарила дорогостоящие подарки. В тот вечер между ними вспыхнула ссора и волгоградка упрекнула мужчину в том, что содержит его. Упрек грузина вывел из себя, сначала он ударил женщину по лицу, а затем задушил ее, - рассказывают подробности случившегося следователи СУ СК по региону. – Тело мужчина спрятал в подвале одного из заброшенных домов в дачном массиве Краснооктябрьского района. При этом он забрал все ценные вещи «любимой» и сбежал.

Пропавшую волгоградку на следующий день бросились искать не только родные, но и сотрудники детсада, куда она не пришла на работу. Они названивали ей долго, сначала никто не брал трубку, а потом ответил на звонок неизвестный - мужчина, имитируя голос хозяйки телефона, сообщил, что находится на больничном.

- Убийцу задержали уже на вокзале с билетом в руках, еще бы пару часов и он успел сбежать в Грузию. Не успел. На допросах он поначалу категорически отрицал свою вину, но под давлением улик всё же признался в убийстве и даже указал место сокрытия тела.

ИСТОЧНИК KP.RU