Денис Мацуев о концертах в период коронавируса: «Я могу и для одного играть»
Вечером 24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет грандиозный концерт Победы, который покажут на всю страну. На сцену впервые за три месяца выйдут две сотни артистов и музыкантов, в том числе звезды мировой величины. «Я могу и для одного играть. Я всегда одинаково выкладываюсь», - пианист-виртуоз Денис Мацуев признается, что коронавирус сильно сказался на работе – концертов мало, зрителей тоже. Однако этот концерт на главной высоте России для него особенный. Музыкант сыграет попурри на песни военных лет.
Денис Мацуев о концертах в период коронавируса.Екатерина СИМОХИНА
- Сегодня будет особенный концерт для всех. Потому что место святое для каждого русского и не только русского человека. Буду исполнять попурри на знаменитые военные песни, которые я знаю с самого детства. Нет ни одной семьи, которую бы обошла война. У меня дед воевал. В Великую Отечественную войну был барабанщиком. Был ранен, к счастью, вернулся домой. А прадед был связистом. Он был участником парада 45-го года, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Денис Мацуев.
Наши корреспонденты ведут прямую онлайн-трансляцию с Мамаева кургана (смотреть).
ИСТОЧНИК KP.RU