Денис Мацуев о концертах в период коронавируса: «Я могу и для одного играть»

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:37:45+03:00

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Вечером 24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет грандиозный концерт Победы, который покажут на всю страну. На сцену впервые за три месяца выйдут две сотни артистов и музыкантов, в том числе звезды мировой величины. «Я могу и для одного играть. Я всегда одинаково выкладываюсь», - пианист-виртуоз Денис Мацуев признается, что коронавирус сильно сказался на работе – концертов мало, зрителей тоже. Однако этот концерт на главной высоте России для него особенный. Музыкант сыграет попурри на песни военных лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786901" frameborder="0"></iframe> Денис Мацуев о концертах в период коронавируса.Екатерина СИМОХИНА

- Сегодня будет особенный концерт для всех. Потому что место святое для каждого русского и не только русского человека. Буду исполнять попурри на знаменитые военные песни, которые я знаю с самого детства. Нет ни одной семьи, которую бы обошла война. У меня дед воевал. В Великую Отечественную войну был барабанщиком. Был ранен, к счастью, вернулся домой. А прадед был связистом. Он был участником парада 45-го года, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Денис Мацуев.

Наши корреспонденты ведут прямую онлайн-трансляцию с Мамаева кургана (смотреть).

ИСТОЧНИК KP.RU