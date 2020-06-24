Министр культуры РФ и звезды высадили в Волгограде «Сад памяти»

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:39:04+03:00

Акция с участием высоких гостей прошла в день парада и концерта 24 июня в Волгограде в парке «Победа» у подножия Мамаева кургана

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Волгоград 24 июня присоединился к мeждународной акции «Сад памяти». Молодые деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне появились у подножия Мамаева кургана в парке «Победа», который является продолжением открытой в День Победы Аллеи России. Сажали деревья прилетевшие в город-герой Волгоград на парад и концерт высокие гости – министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер Сергей Гармаш, дирижер Юрий Башмет. Каждый - в честь своего погибшего героя.

- Это невероятный символизм и ощущение причастности к такому большому делу. Люди из самых разных стран присоединились, вспоминали своих близких, родных, истории, которые им с детства рассказывали в семьях, - рассказала Ольга Любимова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786881" frameborder="0"></iframe> Министр культуры Ольга Любимова и артисты Юрий Башмет и Николай Расторгуев посадили деревья на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

Также министр культуры отметила, что в каждом регионе страны нашлось место для «Сада памяти». А у нее самой теперь будет возможность вернуться в Волгоград и будет, что вспомнить.

Акцию «Сад памяти» запустили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. В юбилейный год Победы в разных уголках страны высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибших в годы войны. Каждое дерево – живой памятник. Уже нашли свое место более 26 миллионов деревьев.

Андрей Бочаров советовал гостям, как правильно сыпать землю в лунку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU