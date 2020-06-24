Спикер Госдумы обсудил с губернатором здравоохранение в Волгограде

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:40:23+03:00

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24 июня в Волгограде второй раз отмечают День победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городе-герое парад, салют, концерт на Мамаевом кургане, известные артисты и высокие гости. Приехал в Волгоград на торжества и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В программе рабочего визита спикера парламента не только участие в официальных мероприятиях. Сначала Вячеслав Володин вместе с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым возложил цветы на Мамаевом кургане. Затем они провели совещание. В период пандемии коронавируса одной из главным тем стали вопросы здравоохранения.

- У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат. Ему было 16 лет, он под Камышином перевозил раненых на буксире и его разбомбили. Поэтому для нас День Победы - это всегда праздник со слезами на глазах, - рассказал Вячеслав Володин на главной высоте России.

Во время совещания Андрей Бочаров поведал спикеру Госдумы о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области, строящихся больницах, выплатах медикам и соцработникам.

- Нужно сделать все, чтобы в нашей стране, в Волгоградской области, в каждом районе, поселке было все, чтобы спасать людей, чтобы эта помощь была доступной, - отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU