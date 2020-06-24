В Волгоградской области 27 июня запретят продавать алкоголь

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:03:25+03:00

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Жителей Волгоградской области ждет уже третий за последний месяц день без спиртного. Из-за Дня молодежи, который отмечают 27 июня 2020 года, на весь день с утра и до закрытия магазинам запретят продавать алкоголь в розницу любом виде. Как сообщает «КП-Волгоград», предупреждающие жителей Волгограда объявления о «сухом законе» уже появились в городских супермаркетах. Продавцы советуют приобрести необходимое заранее.

Напомним, согласно закону Волгоградской области розничная продажа алкоголя под запретом во все дни «детских» праздников. Ограничения вводят ежегодно на последний звонок, День защиты детей и День знаний. Попал в список и День молодежи. Алкоголь в эти дни не продают ни в одном магазине Волгограда, Волжского и всех районов области. Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров и ресторанов, большинство из которых сейчас закрыты из-за режима самоизоляции по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU