25 июня в Волгограде пять участков откроются для голосования с 8 утра

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:55:24+03:00

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С завтрашнего дня, 25 июня, по всей России и в Волгоградской области в том числе, стартует голосование за поправки в Конституцию РФ. То есть завтра откроются все участки. Согласно утвержденному графику, все участки должны открыться с 14.00. Но по просьбе членов Общественной палаты региона, пять участков в Волгограде откроются уже с утра – с 8.00. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном избиркоме.

Участки, которые заработают с 8 утра 25 июня, расположены в исторических, знаковых для Волгограда зданиях. В частности, это:

- №1011 (улица Невская, 13, в Центре культуры и досуга «Родина»),

№1020 (проспект Ленина, 27, - в ВГСПУ),

№1021 (проспект Ленина, 28, - в ВолгГТУ),

№1022 (улица Гагарина, 14, в Волгоградском планетарии),

И №1026 (проспект Ленина, 4, - во Дворце культуры профсоюзов).

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в течение недели - до 30 июня включительно.

- До 29 июня все участки в эти дни будут работать до 20.00. А 30 июня они будут принимать голосующих только с 14.00 до 18.00, - уточняют в облизбиркоме.

1 июля – в день общероссийского голосования - все участки будут работать традиционно с 8 до 20 часов.

Напомним, изначально голосование долдно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Чтобы не создавать скопление людей на участках, было решено растянуть голосование на неделю – с 25 июня по 1 июля.

В эти же дни, напомним, в Волгоградской области одновременно проведут опрос по поводу перевода стрелок опять на час назад. Власти решили еще раз убедиться, что волгоградцы хотят/не хотят жить по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU