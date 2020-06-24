В Волгограде во время концерта 24 июня ожидают грозу и сильный ветер

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:11:09+03:00

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Похоже, погода может испортить грандиозный концерт и праздник который запланировали сегодня, 24 июня, на Мамаевом кургане. Волгоградский Гидрометцентр распространил тревожное сообщение: на город надвигается ураган.

Как прогнозируют синоптики, во второй половине дня до Волгограда доберется грозовой фронт, который несет с собой сильные дожди и даже ливни с громом и молниями. При этом во время грозы порывы ветра могут достигать 20-22 метров в секунду.

Таким порывом ветра , не дай Бог, может снести сцену или другие конструкции, которые установили на Мамаевом кургане ради грандиозного мегашоу. Десятки звезд первой величины уже приехали в Волгоград, чтобы принять участие в этом концерте. Готовы все декорации, и все технические службы, которые будут транслировать этот концерт на всю страну. Так что об его отмене не может быть и речи. Видимо, придется участникам шоу быть аккуратнее во время выступлений.

Волгоградские спасатели уже разослали всем предупреждение с просьбой во время сильного ветра соблюдать меры безопасности: не парковать машины под деревьями, не стоять под шаткими конструкциями, а при обнаружении поврежденных линий электропередач не приближаться к ним, а сразу сообщать в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», - напоминают волгоградцам и гостям города в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU