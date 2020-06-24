2020-06-24T12:53:55+03:00
Общество

Спасатели Волгограда сняли креативное поздравление к 75-летию Победы

Пожарный расчет выстроился в цифру «75»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 75-летием Победы!С 75-летием Победы!Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Из-за коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести на 24 июня, но они все равно состоялись. Сегодня прошел парад Победы, вечером на Мамаевом кургане состоится грандиозный концерт. Волгоградские спасатели тоже не остались в стороне от столь знаменательного события. И, кроме того, что парадный расчёт сотрудников Главного управления и его подразделений принял участие в Параде Победы и прошел в составе войск волгоградского гарнизона по площади Павших Борцов, спасатели еще и подготовили креативное поздравление для волгоградцев.

- Парадный расчет Главного управления МЧС России по Волгоградской области – выстроился в форме цифры 75, - рассказывают и показывают волгоградские пожарные.

В инсталяции было задействовано 80 представителей парадного расчета спасателей. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В инсталяции было задействовано 80 представителей парадного расчета спасателей.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

А, чтобы отчетливо запечатлеть эту инсталляцию, сняли ее с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера.

Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, на то, чтобы воплотить задумку в жизнь, понадобились 80 человек личного состава.

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Креативный видеоподарок от волгоградских спасателей к 75-летию Победы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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