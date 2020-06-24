В июле волгоградцы автоматически получат по 10 тысяч рублей на детей

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:15:50+03:00

По 10 тысяч рублей получат все семьи, где есть детки от 3 до 16 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Пенсионном фонде отмечают, что родителям не надо подавать для получения этих денег никаких заявлений

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В июле все волгоградские семьи, в которых есть дети возрастом от 3 до 16 лет, получат единоразовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Причем такую сумму родители и опекуны получат на каждого ребенка. В волгоградском отделении Пенсионного фонда акцентируют внимание семей на том, что НИКУДА для получения этих выплат идти не нужно и никаких заявлений подавать НЕ НАДО!

- Эта выплата – дополнительная к тем 5 тысячам, которые волгоградцы получили на детей до 3 лет и к тем 10 тысячам, которые выплатили на детей от 3 до 16 лет. Новые выплаты Пенсионный фонд оформит беззаявительно и перечислит средства на основе предыдущих решений о предоставлении выплат, - отмечают в региональном отделении ПФ.

Еще раз – подавать новое заявление не нужно!

- Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обращались за единовременными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. У них для этого есть три месяца – заявления будут принимать до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления, - поясняют специалисты Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU