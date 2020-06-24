Андрей Малахов прогулялся по Мамаеву кургану и посмотрел в Волгограде парад

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:56:28+03:00

Андрей Малахов уже делится с подписчиками фотографиями и видео из Волгограда. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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«Добро пожаловать в Волгоград!» - делится со своими подписчиками в инстаграме видео с площади Павших Борцов Андрей Малахов. Сегодня он в городе-герое не как турист, он приехал, конечно же, по работе – как участник грандиозного концерта, который состоится сегодня, 24 июня, на Мамаевом кургане.

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Сегодня в Волгограде кроме Малахова вообще много звезд первой величины. Такого состава наш город, наверно, еще не видел – Мацуев, Пореченков, Гармаш, Дима Билан… все они примут участие в концерте, инициатором проведения которого стал Юрий Башмет (концерт проводится на грантовые деньги, которые выиграл его оркестр).

Многие из этих звезд уже были в Волгограде, но сегодня поднимаются на Мамаев курган с особым трепетом.

«Скоро именно здесь - на Мамаевом кургане - состоится исторический концерт», - говорит Андрей Малахов, приоткрывая завесу тайны с генеральной репетиции.

Фото на фоне Родины-матери уже также появились в инстаграмах Хиблы Герзмавы и Ильдара Абдразакова.

«Уникальное место, да?» - восхищается Хибла.

«Да, у меня мурашки бегут по телу», - соглашается с ней Ильдар, прогуливаясь по кургану.

«Это бесспорно главный концерт страны. И мы очень, очень рады, что принимаем в нем участие» - говорит Хибла подписчикам Ильдара, который вел трансляцию с Мамаева кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU