Под Волгоградом в аварии погиб водитель без прав
Нелепая глупая авария, которая произошла 23 июня в Ленинском районе Волгоградской области, унесла жизнь 36-летнего мужчины. А 44-летняя женщина и 14-летняя девочка попали в больницу с тяжелыми травмами. А все из-за беспечности погибшего водителя. Это он стал виновником ДТП.
Примерно в половине десятого вечера водитель сел за руль «ВАЗ-21063» и отправился из города Ленинска в поселок Рассвет. При этом водитель знал, что у него нет прав. Но, видимо, понадеялся на авось и что на проселочной дороге его никто не остановит. Судьба преподгнесла другой поворот.
- Водитель не учел скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины в правый кювет по ходу движения, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.
А в Среднеахтубинском районе чуть не угробила себя и своего 27-летнего пассажира женщина-водитель 28-ми лет. Он за рулем «Ситроен С3» тоже так разогналась на дороге из поселка Кировец, что не справилась с управлением и машина улетела в кювет. К счастью, все остались живы, но получили травмы.
Еще одного лихача из кювета доставали в Светлоярском районе. Так слетел с трассы «Волгоград-Сальск» 19-летний парень за рулем «ВАЗ 21124».
ИСТОЧНИК KP.RU