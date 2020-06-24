Под Волгоградом в аварии погиб водитель без прав

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:29:37+03:00

За сутки сразу три машины оказались в кювете волгоградских дорог. Не обошлось без жертв и пострадавших. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Нелепая глупая авария, которая произошла 23 июня в Ленинском районе Волгоградской области, унесла жизнь 36-летнего мужчины. А 44-летняя женщина и 14-летняя девочка попали в больницу с тяжелыми травмами. А все из-за беспечности погибшего водителя. Это он стал виновником ДТП.

Примерно в половине десятого вечера водитель сел за руль «ВАЗ-21063» и отправился из города Ленинска в поселок Рассвет. При этом водитель знал, что у него нет прав. Но, видимо, понадеялся на авось и что на проселочной дороге его никто не остановит. Судьба преподгнесла другой поворот.

- Водитель не учел скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины в правый кювет по ходу движения, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

А в Среднеахтубинском районе чуть не угробила себя и своего 27-летнего пассажира женщина-водитель 28-ми лет. Он за рулем «Ситроен С3» тоже так разогналась на дороге из поселка Кировец, что не справилась с управлением и машина улетела в кювет. К счастью, все остались живы, но получили травмы.

Еще одного лихача из кювета доставали в Светлоярском районе. Так слетел с трассы «Волгоград-Сальск» 19-летний парень за рулем «ВАЗ 21124».

ИСТОЧНИК KP.RU